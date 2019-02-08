СУ СКР по Ярославской области возглавил Александр Соболев

Ярославль, , 18:14 — REGNUM Следственное управление по Ярославской области возглавил Александр Соболев, последние полтора года занимавший должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Республике Хакасия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, кресло руководителя Ярославского следственного управления Следственного комитета РФ было свободно после ухода Олега Липатова. В настоящее время он является советником губернатора Ярославской области. До последнего дня обязанности руководителя регионального СКР исполнял Юрий Болдырев.

Александр Соболев назначен на пять лет.

Он родился в 1976 году в городе Пятигорске Ставропольского края.

В 1994 году окончил очное юридическое отделение Пятигорского аграрного колледжа. После прохождения службы в вооруженных силах, поступил на заочное отделение юридического факультета Ставропольского университета им. В. Д. Чурсина, который окончил в декабре 1998 года.

С 1996 года Соболев являлся общественным помощником прокурора г. Ессентуки, а в апреле 1999 года был принят на работу в органы прокуратуры Ставропольского края, где прошел путь от следователя прокуратуры города Ессентуки прокуратуры Ставропольского края до прокурора Труновского района прокуратуры Ставропольского края.

С 2007 года по 2009 год занимал должность руководителя Минераловодского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю.

9 июля 2009 года приказом председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Соболев назначен на должность заместителя руководителя следственного управления по Тверской области.

За время службы Соболев награжден медалью «За безупречную службу» III, II и I степени, медалью «За заслуги».