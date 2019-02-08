При строительстве таможенного поста в Ингушетии похитили 1 млн рублей

Магас, , 17:58 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт мошенничества и хищения 1 млн рублей бюджетных денежных средств при строительстве здания таможенного поста. В преступлении подозревается директор строительной компании из города Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено оперуполномоченными подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Россим по городу Карабулак, подрядчик значительно превысил объем и стоимость выполненных работ. Разницу от реально потраченных денежных средств и сумм, оформленных на бумаге, он положил себе в карман.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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