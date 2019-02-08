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К пятилетию Крымской весны в Симферополе разобьют сквер

Общество

Городские власти уже начали подготовительные работы

Симферополь, 8 февраля 2019, 17:55 — REGNUM  К пятилетней годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией в Симферополе создадут сквер имени «Крымской весны». Об этом 8 февраля сообщили в администрации Симферополя.

«Работы по созданию сквера под названием «Крымская весна» уже идут», — отметили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымской столице предложили создать сквер воинской славы и установить в нём бюст дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе предлагают построить сквер воинской славы

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Воссоединение Крыма с Россией
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