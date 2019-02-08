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Неймар, Рональдиньо и Зико соболезнуют родным юных игроков «Фламенго»

Общество

«Соболезнования всем родным красно-чёрной семьи»

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 февраля 2019, 17:27 — REGNUM  Бразильские футболисты Неймар, Зико и Рональдиньо выразили соболезнования в связи с гибелью в пожаре десяти юношей из молодежного состава клуба «Фламенго» — 8 января звезды мирового футбола опубликовали соболезнования в сети микроблогов «Твиттер».

"Очень большое горе. Мои соболезнования всем родным красно-чёрной семьи. Страшная трагедия!» — написал Рональдиньо, бывший игрок сборной Бразилии.

«Шок увидеть это здесь, на другом конце света. Пусть у красно-черной нации будет сила и вера, чтобы пережить это», — написал Зико, знаменитый бразильский футболист и тренер.

«Мои соболезнования», — написал Неймар, бразильский футболист, нападающий французского «ПСЖ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 февраля стало известно о гибели в результате пожара на тренировочной базе «Фламенго» в Рио-де-Жанейро десяти молодых участников команды. Погибшим футболистам от 13 до 15 лет.

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