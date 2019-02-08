На Урале окончено следствие по резонансному делу об убийстве инвалида

Берёзовский, Свердловская область, , 17:11 — REGNUM В Свердловской области окончено расследование резонансного дела об убийстве 20-летнего инвалида. Четверо подростков обвиняются в убийстве молодого человека из хулиганских побуждений и с особой жестокостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Трагедия произошла 9 августа 2018 года в городе Берёзовском. Вечером в районе гаражей подростки забили инвалида до смерти. 13-летняя девочка, находившаяся с ними, снимала расправу на видео и затем выложила её в интернет. Юных убийц задержали по горячим следам. Преступление вызвало широкий резонанс и возмущение со стороны общественности. Люди требовали для подростков самых суровых приговоров.

По данным СКР, трое обвиняемых сейчас находятся под домашним арестом. Ещё один уже отбывает наказание в воспитательной колонии за другое преступление. Также добавим, что по решению Свердловского облсуда 13-летняя девочка также лишена свободы — направлена в специализированное учреждение закрытого типа.

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