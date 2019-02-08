Пятница, 8 Февраля 2019 года
17:13:26 МСК

На Урале окончено следствие по резонансному делу об убийстве инвалида

Общество

Четверо подростков предстанут перед судом

Берёзовский, Свердловская область, 8 февраля 2019, 17:11 — REGNUM  В Свердловской области окончено расследование резонансного дела об убийстве 20-летнего инвалида. Четверо подростков обвиняются в убийстве молодого человека из хулиганских побуждений и с особой жестокостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Трагедия произошла 9 августа 2018 года в городе Берёзовском. Вечером в районе гаражей подростки забили инвалида до смерти. 13-летняя девочка, находившаяся с ними, снимала расправу на видео и затем выложила её в интернет. Юных убийц задержали по горячим следам. Преступление вызвало широкий резонанс и возмущение со стороны общественности. Люди требовали для подростков самых суровых приговоров.

По данным СКР, трое обвиняемых сейчас находятся под домашним арестом. Ещё один уже отбывает наказание в воспитательной колонии за другое преступление. Также добавим, что по решению Свердловского облсуда 13-летняя девочка также лишена свободы — направлена в специализированное учреждение закрытого типа.

Ранее по теме: На Урале суд отправил под арест всех участников расправы над инвалидом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подростковая преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить