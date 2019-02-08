Ярославцы не знают, как стать малоимущими

Ярославль, , 17:10 — REGNUM Жители Ярославской области до сих пор не знают, как получить статус малоимущей семьи, чтобы продолжить получать компенсации и льготы после 1 марта 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 марта в регионе ряд льгот по Социальному кодексу можно будет получать только если семья признана малоимущей. В основном это касается компенсаций части родительской платы за детский сад и компенсации питания детей в школе.

За три недели до этой даты родители до сих пор не знают, как получить статус малоимущей семьи. В детских садах всех предупредили, что порядок поменялся, но не могут сказать, какие документы нужно предоставлять, чтобы подтвердить право на льготы. Неизвестно также, где их будут принимать — в садиках и школах, органах социальной защиты или где-то еще.

На эту проблему обратил внимание и региональный уполномоченный по правам человека, в аппарат которого поступают жалобы от обеспокоенных ярославцев. Омбудсмен констатировал, что порядок признания малоимущими в регионе отсутствует. Он направил в правительство обращение с просьбой подготовить такой документ.

А вот в областном центре уже с 1 февраля ряд льгот предоставляется только малоимущим. При этом в Ярославле действует свой порядок подтверждения бедности. Например, многодетным нужно обращаться с подтверждающими документами в отделы социальной защиты в районных администрациях. Для получения городских льгот бедность нужно подтверждать раз в три месяца, а областных — раз в год.

Эта путаница и неопределенность вызывает недовольство льготников, прежде всего, родителей школьников и дошкольников. Не в восторге от перемен и администрации школ и детских садов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области отмену льгот родителям и учащимся отложат до 1 марта