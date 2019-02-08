Италия выдала России обвиняемого в хищении земель в Московской области

Москва, , 16:53 — REGNUM Власти Италии выдали российским правоохранителям обвиняемого в хищении земель из федеральной собственности в Московской области. Об этом сообщает 8 февраля пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным следствия, в 2010 году гражданин России Илья Ш. и другие лица решили похитить земельные участки в Одинцовском районе, находящиеся в федеральной собственности.

Для этой цели ими была создана видимость приобретения недвижимости на указанных землях и использования участков целиком. Тем самым они фиктивно получили исключительное право на приобретение участков в соответствии с Земельным кодексом.

«В результате преступных действий Ш. и его соучастники путём обмана приобрели в собственность два земельных участка площадью 174 488 квадратных метров. Общая стоимость похищенного превысила 568 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленнику удалось скрыться от правоохранительных органов, но в марте 2018 года он был задержан НЦБ Интерпола Италии. После этого Генпрокуратура России направила итальянской стороне запрос о его выдаче.