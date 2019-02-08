Министр просвещения: Россия должна вернуться к прежнему уровню образования

Магас, , 16:46 — REGNUM Министерство просвещения России поставило задачу войти в десятку лучших мировых образовательных систем. Для этого необходимо вернуться к прежнему уровню образования. Об этом заявила 8 февраля в ходе рабочего визита в Ингушетию глава ведомства Ольга Васильева.

«В 1980-х годах Россия занимала лидирующие места по функциональному чтению. На сегодняшний день у нас 23% взрослого и детского населения не владеют функциональным чтением. Нам придется снова возвращаться к этому и работать над этим», — приводит слова министра пресс-служба главы Ингушетии.

По словам Ольги Васильевой, процесс вхождения общего российского образования в десятку лучших мировых образовательных систем будет зависеть от показателей по математике, естественно-научным знаниям, функциональному чтению и по умению работать в команде.

Сегодня Россия по этим показателям на 36 месте. Без внимания к этим составляющим, как отметила министр, невозможно вернуться к прежнему уровню образования в России.

Функциональное чтение считается частью функциональной грамотности. Этот термин в 1957 предложило ЮНЕСКО. Под этим термином ученые подразумевают способность человека читать, писать и считать, чтобы максимально эффективно взаимодействовать с внешней средой.

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