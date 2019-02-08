На Ямале не могут ввести в эксплуатацию водоочистку

п. Пуровск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:48 — REGNUM Жителей посёлка Пуровск с 6 февраля спасают водовозки. Пуровчане будут жить на подвозной воде, пока не введут в эксплуатацию станцию водоочистки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пуровского района.

Отметим, что и ранее пуровчанам вода привозилась, но с конца декабря Пуровск замер в ожидании пуска новой водоочистной станции. Водовозок не стало, и людям приходилось брать воду из родника или покупать в магазине за 50 рублей 5 литров, а также коммерческом ларьке, где пятилитровая ёмкость стоит 25 рублей. Из-под крана течёт жёлтая вода, не пригодная для употребления.

Однако долгожданная водоочистка не заработала — представитель завода-изготовителя обнаружил в ней ряд недоработок. Их необходимо устранить для подачи безопасной для здоровья пуровчан питьевой воды.

«Мы получили рекомендации от инженера компании-производителя станции «Озон», приняли их в работу, и будем исполнять. К сожалению, приобретенная станция водоочистки оказалась не до конца укомплектована оборудованием, необходимым для подачи в сеть чистой воды. В частности, требуется установка дополнительных насосов», — сообщил начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Олег Резвов.

Вода в посёлок, где проживает более двух тысяч человек, будет привозиться из Тарко-Сале безвозмездно, согласно утвержденному графику, по средам и воскресеньям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в холодной воде из-под крана в посёлке Пуровск было обнаружено превышение нормативов по железу, аммиаку, марганцу. Прокуратуре в марте 2017 года удалось добиться решения в пользу обязательного строительства очистных сооружений в данном населённом пункте лишь после долгих судебных разбирательств.

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