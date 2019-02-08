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Разработчики Warface покинули Crytek и основали новую студию

Общество

Представители компаний отмечают, что подобные изменения пойдут на пользу всем сторонам

Вашингтон, 8 февраля 2019, 16:09 — REGNUM  Украинская команда разработчиков многопользовательской онлайн-игры Warface вышла из состава компании Crytek и основала собственную студию Blackwood Games. Об этом 7 февраля сообщил портал PC Games Insider.

Глава Crytek Авни Йерли заявил: несмотря на все сопутствующие сложности, подобные изменения будут способствовать тому, что Crytek сможет сосредоточиться на своих играх, а члены Blackwood Games под руководством Майкла Хаймзона смогут наладить лучший контакт с издателем. Хаймзон в свою очередь отметил, что его команда благодарна Crytek за поддержку и всё проведенное вместе время.

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Напомним, Warface — многопользовательский онлайн-шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия). Её релиз на платформах PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и PC состоялся 21 октября 2013 года.

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