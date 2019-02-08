В Иваново все школы закрыли на карантин

Иваново, , 15:56 — REGNUM Все школы Иваново с 9 февраля закрываются на карантин из-за высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Решение принято в связи с постановлением главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 8 февраля «О приостановлении учебного процесса в школах в г. Иваново». Занятия приостановлены «до особого распоряжения»

«Начальнику управления образования администрации города Иванова, руководителям подведомственных учреждений управления образования администрации города Иванова приостановить учебный процесс в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иванова с переходом на дистанционную форму обучения, в образовательных учреждениях дополнительного образования детей с 09.02.2019 до особого распоряжения», — говорится в постановлении горадминистрации.

Занятия также будут приостановлены в учреждениях культуры и спортивных школах, будет усилен контроль за приемом детей в группы дошкольных образовательных учреждений: дети с повышенной температурой и катаральными явлениями в группы приниматься не будут.

По данным на 4 февраля Роспотребнадзор зафиксировал уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области на 50,45% выше эпидпорога. За неделю уровень заболеваемости вырос на 27%.