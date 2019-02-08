В Омской области под суд отдали виновных в гибели пятерых детей на пожаре

с. Седельниково, Омская область, , 15:46 — REGNUM В Омской области завершено расследование уголовного дела о гибели пятерых детей на пожаре в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 февраля, на скамье подсудимых окажутся депутат совета Тарского района Омской области, индивидуальный предприниматель Владимир Скиллер и его работник Евгений С.

Несмотря на то, что оба подозреваемых свою вину отрицают, следствие собрало достаточно доказательств и причастности к трагедии. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Седельниковский районный суд для рассмотрения по существу.

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По данным следствия, взрыв бытового газа и последующий за ним пожар в доме в селе Седельниково, в котором проживала многодетная семья, произошёл из-за несоблюдения технических требований при заправке газовых баллонов. В день трагедии, 22 января 2018 года, глава семейства заправил газовый баллон на самовольно смонтированной депутатом и индивидуальным предпринимателем Скиллером установке для наполнения бытовых газовых баллонов и транспортных средств сжиженным углеводородным газом. Пи этом оператор вместо положенных восьми литров залил 11-ть, превысив тем самым допустимую норму.

Через несколько часов, после того, как глава семейства принёс баллон в дом, из-за большого перепада температуры воздуха на улице и в отапливаемом помещении произошло увеличение давления и объёма газа внутри емкости, что привело к взрыву.

В результате во время пожара погибли пятеро находившихся в доме приёмных детей — сестры в возрасте шести и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет. Приёмная мать несовершеннолетних получила обширные ожоги, 55-летнему отцу был причинён лёгкий вред здоровью. Двое других детей в доме отсутствовали и не пострадали. Двухэтажный дом был полностью уничтожен огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (с. 109 УК РФ) было возбуждено и в отношении отца приёмных детей. Однако впоследствии было прекращено за деятельным раскаянием.