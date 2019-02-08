Полиция в Дагестане задержала журналиста

Махачкала, , 15:46 — REGNUM Корреспондент дагестанского издания «Новое дело» Идрис Юсупов был задержан полицейскими в городе Махачкале. Журналист производил съёмку рейдового мероприятия, в ходе которого прихожан мечети, расположенной на улице генерала Омарова, доставляли в отдел полиции, пишет 8 февраля издание.

Отмечается, что сотрудники полиции подошли к Юсупову и заявили, что закон запрещает производить видеосъемку действий правоохранительных органов. Несмотря на то, что журналист предъявил редакционное удостоверение и паспорт, его всё равно увезли в отдел МВД по Советскому району города. Там у него изъяли ещё и смартфон.

В МВД Дагестана «Новому делу» сообщили, что Юсупов был доставлен в райотдел для установления личности, так как полицейские «могли усомниться в подлинности предъявленных журналистом документов».

Читайте также: В Дагестане задержали прихожан двух мечетей в Махачкале

Напомним, сотрудники МВД уже не первый год периодически (по пятницам) проводят рейды в салафитские мечети Махачкалы. Последние подобные мероприятия были организованы в конце 2017 — начале 2018 года. Журналистов вместе с прихожанами задерживали и ранее. Например, в ноябре 2015 года такой участи подверглись двое корреспондентов газеты «Коммерсантъ» Григорий Туманов и Дмитрий Коротаев.