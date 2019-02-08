Полиция Уганды освободила журналистов ВВС под залог — СМИ

Кампала, , 15:52 — REGNUM Журналисты ВВС и представитель пресс-службы министерства здравоохранения Уганды были освобождены под залог из полицейского участка в столице Уганды Кампале. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Из полиции под залог были освобождены трое журналистов — Годфрей Бадебье, Рашид Кавееса, Кассим Мухаммад, их водитель — Шадоу Кисааме и жена журналиста телекоммуникационной компании NBC Соломона Ссерванджа Вивьен Накалиика. Накалиика — представитель пресс-службы министерства здравоохранения.

Залог внесли главный исполнительный директор телекомпании NBS Кин Калииса и представитель бюро ВВС в Найроби и юрист по правам человека Ладислаус Рвакафузи.

В полиции сообщили, что расследование в отношении названных лиц продолжится. Их обвиняют в журналистском расследовании, сопряженном с покупкой лекарств на черном рынке. Их подозревают в непосредственном участии в нелегальной торговле. Полиция сообщает об обнаружении вакцин против малярии и геппатита В в доме Соломона и Вивиан.

Министерство здравоохранения не предоставило никаких комментариев, пока оно не получит полной информации о случившемся.

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