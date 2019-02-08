Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрского

Москва, , 15:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным артиста Сергея Юрского, скончавшегося в Москве 8 февраля. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Наталья Максимовна и Дарья Сергеевна, примите глубокие соболезнования», — отмечается в телеграмме.

В обращении Путина говорится, что Сергей Юрский, мастерски владевший профессией, был выдающимся актёром и режиссёром.

По словам главы государства, память об артисте, создававшем потрясающе достоверные образы в кинематографе, навсегда сохранится в сердцах почитателей его таланта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр Сергей Юрский, сыгравший главные роли в фильмах «Золотой теленок» и «Республика ШКИД», скончался в Москве 8 февраля. Причина смерти артиста пока не называется.