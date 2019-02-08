Декан оренбургского вуза оштрафован на 1,5 млн рублей

Оренбург, , 15:36 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор декану факультета экономики и управления Оренбургского государственного университета (ОГУ). Преподаватель признана виновной в получении взятки через посредника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального районного суда города.

По данным суда, являясь деканом факультета ОГУ, преподаватель неоднократно получала взятки от студентов образовательного учреждения, переведенных из Оренбургского государственного института менеджмента в связи с завершением реорганизации, за проставление отметок в зачётную книжку, аттестационные листы и аттестационные ведомости по различным дисциплинам, без их фактической сдачи.

По версии следствия, в апреле-мае 2016 года женщина получила через посредника от двух студентов взятки по 47 тысяч рублей. По требованию педагога денежные средства передавались путём перечислений на её банковский счёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Суд первой инстанции приговорил декана к штрафу в 1,5 млн рублей. Также наложен запрет заниматься в течение трех лет организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования РФ.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, ранее вынесены приговоры в отношении посредника и студентов. Первый оштрафован на 2,5 млн рублей, а студенты, передавшие взятку, — на на 350 тысяч и 400 тысяч рублей.