В Кабардино-Балкарии врачей начнут готовить со школы

Нальчик, , 15:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на базе гимназии №1 города Нальчика открыли медицинский класс. Его слушателями стали 42 ученика. Профильный медицинский класс будет работать под патронажем Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в вузе.

Новое начинание станет первым шагом выпускников школы к получению специальности врача. Торжественная церемония открытия медкласса состоялась 7 февраля. В ней приняли участие представители министерств и ведомств республики, сотрудники университета, студенты и преподаватели медицинского факультета КБГУ.

Как рассчитывают в министерстве труда и социальной защиты, выпускники этого класса выберут направления для обучения в соответствии с потребностями республики в медкадрах. Глава ведомства Алим Асанов пообещал предоставить информацию о самых дефицитных медицинских специальностях в КБР, чтобы выпускники класса были заранее сориентированы на трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, такие медицинские классы уже не один год действуют в Москве в рамках программ по предпрофессиональному образованию.