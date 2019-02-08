Пятница, 8 Февраля 2019 года
15:34:00 МСК

В Кабардино-Балкарии врачей начнут готовить со школы

Общество

В Нальчике открылся первый медкласс

Нальчик, 8 февраля 2019, 15:33 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии на базе гимназии №1 города Нальчика открыли медицинский класс. Его слушателями стали 42 ученика. Профильный медицинский класс будет работать под патронажем Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в вузе.

Новое начинание станет первым шагом выпускников школы к получению специальности врача. Торжественная церемония открытия медкласса состоялась 7 февраля. В ней приняли участие представители министерств и ведомств республики, сотрудники университета, студенты и преподаватели медицинского факультета КБГУ.

Как рассчитывают в министерстве труда и социальной защиты, выпускники этого класса выберут направления для обучения в соответствии с потребностями республики в медкадрах. Глава ведомства Алим Асанов пообещал предоставить информацию о самых дефицитных медицинских специальностях в КБР, чтобы выпускники класса были заранее сориентированы на трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, такие медицинские классы уже не один год действуют в Москве в рамках программ по предпрофессиональному образованию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить