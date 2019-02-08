Росконтроль назвал лучшие марки стирального порошка

Москва, , 15:32 — REGNUM Специалисты Росконтроля проверили стиральные порошки на эффективность и безопасность для здоровья, итоги опубликованы на сайте Всероссийского союза потребителей.

Так, были проверены порошки для цветного белья брендов «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK / «Наша семья», «Биолан», AOS / «Я родился» (последний обозначен как порошок для детского белья).

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Отмечается, что проверку на токсичность не прошел ни один образец. Согласно нормам, в России этот показатель регулирует производство порошков для детского белья, но для других он также имеет важное значение, уверены специалисты. Значения индекса токсичности не должны выходить за пределы 70−120% — у всех образцов этот показатель вышел за пределы.

«Для детского стирального средства — AOS / «Я родился» значение индекса токсичности 41,4% является нарушением», — говорится в сообщении. — Это стало основанием для занесения образца в черный список Росконтроля».

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Что касается удаления загрязнений, то с этой задачей лучше всех справились порошки «МИФ» (75 баллов) и BiMax (74). Незначительно от них отстали Sorti (73) и Tide (71). Далее идет «Биолан» (67), последнее место разделили Clean OK / «Наша семья» и AOS / «Я родился» (по 66).

В итоге самыми эффективными порошками стали «МИФ» и BiMax, немного отстали Sorti и Tide. В «черный список» Росконтроля попал порошок AOS/ «Я родился», который был признан токсичным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали качество средств для мытья посуды. Были проверены образцы популярных брендов: Pril, AOS, Fairy, «Минута плюс», Sorti, Frosch, «Просто».

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