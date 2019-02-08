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Численность населения Таджикистана в 2018 году выросла на 2%

Общество

С 1990 года население Таджикистана увеличилось на 3,7 млн человек

Душанбе, 8 февраля 2019, 15:27 — REGNUM  По состоянию на 1 января 2019 года численность населения Таджикистана составила 9,1 млн человек, что на 2% больше, чем годом ранее, сообщает 8 февраля издание «Авеста» со ссылкой на данные агентства по статистике при президенте республики.

По данным агентства, с 1990 года население Таджикистана увеличилось на 3,7 млн человек. Согласно прогнозам, численность населения превысит 10 млн человек в 2023 году. По официальным данным, средняя продолжительность жизни в стране составляет 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Душанбе родилась девочка, которая стала 9-миллионным жителем Таджикистана. Родителей поздравил президент республики Эмомали Рахмон и поручил предоставить семье новое жилье.

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