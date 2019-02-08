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Ярославский губернатор извинился за плохую уборку областного центра

Общество

И попросил потерпеть

Ярославский губернатор извинился за плохую уборку областного центра
Иллюстрация: Yarnews.net
Дмитрий Миронов

Ярославль, 8 февраля 2019, 15:19 — REGNUM  Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал исправить ситуацию с уборкой улиц и дворов областного центра. В интервью информационному порталу YarNews он заявил, что для этого региональное правительство окажет помощь мэрии Ярославля дополнительной техникой и средствами.

«Я хотел бы, конечно, извиниться перед ярославцами за ту ситуацию, которая сложилась. Эту ситуацию мы исправим. Здесь нет никакой определенной вины Волкова Владимира Михайловича, потому что досталось ему наследие непростое. Он с этой ситуацией сейчас борется и справляется. Мы эту ситуацию сейчас выправим: и дополнительной техникой, и дополнительными силами и средствами, для того, чтобы улицы Ярославля, областного центра, привести в надлежащий порядок», — сказал Дмитрий Миронов.

Губернатор пообещал, что ситуация выправиться в ближайшее время и попросил у ярославцев терпения:

«Немножечко потерпите. Мы находимся здесь, ситуацию исправляем. Мы ездим по этим же улицам, ходим по этим дворам, и заинтересованы в том, чтобы ситуацию исправить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура города Ярославля внесла около 40 представлений в адрес мэрии Ярославля по организации уборки в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы винят в плохой уборке города власть

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