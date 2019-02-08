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Профессоров университета Макерере в Уганде призывают прекратить забастовку

Общество

Профессора заявили, что имеют право на забастовку

Кампала, 8 февраля 2019, 15:09 — REGNUM  Руководство университета в Уганде призывает бастующих профессоров вернуться к занятиям. В противном случае профессорам грозит увольнение, сообщает Daily Monitor Uganda.

В циркулярном письме к профессорам 5 февраля глава университета Макерере по подбору персонала Эндрю Абуньянг приказал вычислить имена протестующих.

«Единственное наказание, предусмотренное у нас за уклонение от работы, — штраф, профессора понимают, что делать», — прокомментировал ситуацию проректор университета профессор Барнабас Навангве.

Однако профессора не подчинились приказу, и в ответ потребовали исполнение своих условий, а не угрозы. Они заявили, что имеют право на забастовку. Забастовка началась три недели назад после увольнения видных руководителей, на днях к ней присоединились студенты.

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