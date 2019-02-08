Будапешт, , 15:07 — REGNUM Со времени открытия прямого авиасообщения между Будапештом и Астаной Венгрию посетили 40 тыс. жителей Казахстана, заявил посол республики в Венгрии Нурбах Рустемов, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Первый рейс между столицами двух государств был запущен 8 июня 2017 года. Авиаперевозки осуществляет венгерская авиакомпания Wizz Air. По словам посла, до открытия рейса Венгрию ежегодно посещали 240 жителей Казахстана. Таким образом, за ежегдный туристический поток из Казахстана в Венгрию вырос в десятки раз.

Отметим, 5 и 6 марта в Будапеште пройдет казахстанско-венгерский бизнес-форум. По данным казахстанского посольства в Венгрии, республика является четвертым торговым партнером Будапешта после России, Украины и Белоруссии.

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