Пермские приставы арестовали автомобили на 420 млн рублей

Пермь, , 15:02 — REGNUM В пермском крае за 2018 год судебные приставы арестовали 1 200 автомобилей, принадлежащих должникам. Общая стоимость арестованного имущества составила 420 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Самыми дорогостоящими стали Toyota land cruiser и МАЗ с цистерной. Cтоимость каждой единицы транспорта оценили в 4 млн рублей. Дороже всех с молотка ушёл Lexus. После его продажи взыскателю вернули около 1,7 млн рублей.

Однако ряд должников пытается избежать ареста своего имущества и идёт на уловки, пытаясь спрятать его. Приставам приходится заниматься ещё и розыском спрятанных машин. Так, за год поиск оказался с положительным результатом в отношении 104 автомобилей.

За год на реализацию приставами передано 400 автомобилей на 150 млн рублей. Взыскателям вернули в общей сложности 31 млн рублей. Примечательно, что некоторые кредиторы готовы к тому, чтобы долг им вернули не деньгами, а машинами. Так, в счёт возмещения долга отдано 93 автомобиля на 25 млн рублей.