Пациент калужского интерната проведёт пять лет в колонии строгого режима

Калуга, , 14:49 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила в силе приговор 57-летнему мужчине, проживавшему в Русинском специализированном доме-интернате в Ферзиковском районе.

Как сообщил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга регионального СУ СК РФ Илья Силаев, судом установлено, что в конце мая 2018 года двое мужчин, содержавшихся в Русинском специализированном доме-интернате, в ночное время употребляли спиртное в палате социального учреждения. Между пациентами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес соседу по палате удар кухонным ножом в бедро. От полученного ранения, вызвавшего обильную кровопотерю, потерпевший скончался.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Данное решение обжаловано осужденным. По результатам апелляционного рассмотрения дела приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденного без удовлетворения.

Напомним, бывший пациент специализированного дома-интерната признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).