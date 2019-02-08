В Госдуме возмущены отказом МАДИ пропускать «скорую» с пациентом в больницу

Москва, , 14:40 — REGNUM В Госдуме возмущены действиями недобросовестных сотрудников МАДИ, которые заблокировали проезд машине скорой помощи с беременной пациенткой к больнице. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, по вопиющему факту депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) намерен направить официальные обращения в прокуратуру, мэрию Москвы и МВД.

«Очередной беспредел бездушных МАДИшников! Инспектор МАДИ заблокировал карете скорой помощи въезд в больницу. Действие происходило днем 06 февраля 2019 года, возле Городской Клинической Больницы №29 имени Н.Э. Баумана», — отметил Нилов.

В поступившем обращении к депутату говорится, что инцидент произошел 6 февраля 2019 года в непосредственной близости от Городской Клинической Больницы № 29 имени Н.Э. Баумана.

На записи можно видеть, как инспектор МАДИ неспешно готовит припаркованный автомобиль к эвакуации, заблокировав проезд в больницу машине «скорой помощи» и игнорируя информацию о наличии в машине беременной пациентки.

Нилов подготовил официальные обращения в прокуратуру, мэрию Москвы и МВД.

Отметим, это уже второй случай с отказом пропустить машину скорой помощи за несколько дней.