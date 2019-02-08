Пятница, 8 Февраля 2019 года
14:51:20 МСК

42 беженца с гуманитарного судна Sea-Watch прибыли во Францию — СМИ

Общество

Беженцы из Эритреи, Судана и Сомали будут распределены по французским регионам

42 беженца с гуманитарного судна Sea-Watch прибыли во Францию — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Париж, 8 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  Во французском управлении иммиграцией (Ofii) заявили, что 42 беженца с гуманитарного судна Sea-Watch, застрявшего на несколько дней в открытом море в январе 2019 года, прибыли во Францию, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что 35 уроженцев Эритреи, шесть суданцев и один сомалиец прибыли 7 февраля около 9:00 по местному времени в аэропорт Шарль-де-Голль в Париже.

Ранее на Мальте французское управление по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra) определило их в качестве беженцев и направило в ряд регионов во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года силы безопасности Франции ликвидировали стихийный лагерь беженцев на севере Парижа, где несколько сотен человек жили в антисанитарных условиях.

Читайте также: На севере Парижа ликвидировали стихийный лагерь беженцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить