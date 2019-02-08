В мире раскупили более 12 млн копий игры Monster Hunter: World

Токио, , 14:30 — REGNUM Игра Monster Hunter: World, релиз которой состоялся 26 января 2018 года, разошлась по всему миру в количестве 12 млн копий. Об этом 8 февраля сообщил японский портал 4gamer.

Издание отмечает, что на очередной этап игра вышла 23 января 2019 года. Таким образом, для достижения подобного результата ей понадобилось чуть меньше одного года. Стоит отметить, что на платформе PC она вышла 9 августа 2018 года.

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Напомним, в течение первых трёх дней после релиза на PlayStation 4 и Xbox One компании Capcom удалось реализовать 5 млн копий Monster Hunter: World. Отметки в 10 млн проданых копий компания достигла 20 августа 2018 года, стоит отметить, что в этот день была продана 50-миллионная копия игры этой популярной серии.

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