В Екатеринбурге депутаты гордумы одобрили строительство «храма-на-драме»

Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Комиссия по городскому хозяйству и землепользованию гордумы Екатеринбурга одобрила изменения в правила муниципальной застройки, которые разрешают строительство храма в честь святой великомученицы Екатерины. Строительство культового сооружения начнётся на набережной Городского пруда неподалёку от Свердловского академического театра драмы.

Решение было принято на 12-м внеочередном заседании комиссии. Депутаты одобрили документ, согласно которому территория, имеющая статус рекреационной зоны, переведена в разряд земли, предназначенной для строительства религиозных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, храм в честь святой великомученицы Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга. Инициаторами проекта выступила Екатеринбургская епархия, областные и городские власти, а также представители крупного уральского бизнеса.

Идея строительства храма появилась ещё в 2010 году. Тогда его хотели восстановить на площади Труда, но из-за активных протестов городской общественности от неё пришлось отказаться. В 2016 году храм хотели построить на насыпном острове в акватории Городского пруда, за что проект получил народное прозвище — «храм-на-воде». Но и от этой инициативы пришлось отказаться, так как строительство в данном месте представляло опасность для проходящей под землёй линии метрополитена.

В итоге было принято решение строить «храм-на-драме». Для этого была выделена территория на Октябрьской площади возле Свердловского академического театра драмы.

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