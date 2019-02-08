В Перми по факту насилия в отношении ветерана возбудили уголовное дело

Пермь, , 14:22 — REGNUM В Перми после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых оперативно разобраться в скандальной ситуации с ветераном и микрофинансовой организацией, силовики незамедлительно отреагировали и возбудили уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю, по факту действий представителей АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус» возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия».

Кроме того, инициирована передача материалов другого уголовного дела, связанного с обманом семьи ветерана, из полиции в краевое СУ СКР. Все уголовные дела находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случай в Перми с 90-летним ветераном Великой Отечественной войны и его дочерью, которых выгоняют на улицу, предали огласке на федеральном уровне. После общения с коллекторами пожилой мужчина получил травму руки.

По данным следствия, 20 июня 2018 года жительница Перми, желая вылечится от астмы, обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи «Возрождение». Лечение оказалось мнимым, но лжецелители получили частями от пермячки не менее полутора млн рублей. В настоящее время в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества расследуется уголовное дело.

Чтобы расплатиться с лжецелителями, женщина обратилась в АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус». Под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, с клиенткой фактически заключили договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 млн рублей, выплатив лишь 450 тысяч рублей. Впоследствии представители микрофинансовой организации перепродали квартиру третьим лицам, завладев недвижимостью по сути мошенническим путём. 29 января в квартире поменяли входную дверь, препятствуя проживанию обманутых пермяков. При этом ветерану и его дочери угрожали, а 90-летний мужчина получил телесные повреждения.

В настоящее время силовики изучают документацию, связанную с отчуждением квартиры. По уголовным делам задержаны четыре человека. Пока у них статус подозреваемых. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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