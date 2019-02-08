Пятница, 8 Февраля 2019 года
14:22:58 МСК

Более 20000 беженцев возвратились в Южный Судан из Уганды – СМИ

Общество

Беженцы приняли это решение после мер правительства Южного Судана по мирному урегулированию

Кампала, 8 февраля 2019, 14:22 — REGNUM  В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) рассказали, что более 20 тысяч беженцев из Южного Судана возвратились в свою страну из Уганды после мер правительства по мирному урегулированию в Южном Судане, сообщает Daily Monitor Uganda.

Жоэль Бутру, представитель UNHCR в Уганде 5 февраля сообщил, что более 20 тысяч беженцев вернулись на родину. Однако правительство Южного Судана говорит о более, чем 130 тысячах вернувшихся.

Бутру сообщил, что из-за возобновления столкновений на юге Южного Судана, в Уганде ожидается новый поток беженцев.

Уганда принимает около 1,2 миллиона беженцев, большинство из них (789 099) из соседнего Южного Судана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить