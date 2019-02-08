Более 20000 беженцев возвратились в Южный Судан из Уганды – СМИ

Кампала, , 14:22 — REGNUM В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) рассказали, что более 20 тысяч беженцев из Южного Судана возвратились в свою страну из Уганды после мер правительства по мирному урегулированию в Южном Судане, сообщает Daily Monitor Uganda.

Жоэль Бутру, представитель UNHCR в Уганде 5 февраля сообщил, что более 20 тысяч беженцев вернулись на родину. Однако правительство Южного Судана говорит о более, чем 130 тысячах вернувшихся.

Бутру сообщил, что из-за возобновления столкновений на юге Южного Судана, в Уганде ожидается новый поток беженцев.

Уганда принимает около 1,2 миллиона беженцев, большинство из них (789 099) из соседнего Южного Судана.