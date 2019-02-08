Советник Порошенко: Убийство Гиви — дело рук украинских спецслужб

Киев, 8 февраля 2019, 14:09 — REGNUM Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как «Гиви», был убит в ходе операции украинских спецслужб, заявил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бутусов 8 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
«Гиви» взорвали миной прямо в его служебном кабинете на тщательно охраняемой территории его батальона», — рассказал Бутусов.
Он также заявил, что 4 февраля 2017 года украинские спецслужбы взорвали в машине начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко:
«Анащенко не рекламировал себя, не привлекал к себе внимание, но по своему значению был фигурой более значимой, чем «Гиви», — считает Бутусов.
Советник Порошенко отметил, что убийства командиров ДНР и ЛНР стали ответом на поражение ВСУ под Авдеевкой.
Напомним, 31 августа 2018 года в результате террористического акта в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. Украинская сторона косвенно признала свою причастность к теракту, однако побоялась заявить об это прямо.
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Как сообщало ИА REGNUM, попрощаться с Захарченко пришли около 200 тыс. жителей ДНР, что вызвало бурную реакцию в украинских СМИ и общества в целом.
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