В «Роскосмосе» прокомментировали «полёт Рогозина за шесть миллионов рублей»

Москва, , 14:01 — REGNUM Инсинуациями отдельных СМИ назвали в «Роскосмосе» сведения относительно «расходования бюджетных средств», которыми якобы воспользовалась госкорпорация для организации перелёта генерального директора Дмитрия Рогозина на предприятия Челябинской области.

«В бюджете госкорпорации предусмотрены расходы на организацию чартерных воздушных перевозок делегаций, возглавляемых генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом закупки авиатранспортных услуг осуществляются «Роскосмосом» у собственной дочерней организации — ПО «Космос», имеющей парк самолетов ТУ-134, и «проводятся на собственные средства, а не из федерального бюджета». Заявка на осуществление перевозки была оформлена на сайте госуслуг в связи с требованиями закона №223.

«Согласно части 5 статьи 4 указанного закона, регулирующей порядок информационного обеспечения закупок, информация о такой закупке, предусмотренная Положением о закупках Госкорпорации «Роскосмос», была размещена в единой информационной системе в сфере закупок», — пояснили в госкорпорации.

Отмечается также, что с мая 2018 года, когда госкорпорацию возглавил Рогозин, транспортные услуги у сторонних организаций не приобретались.

Напомним, ранее в российской прессе появились сведения о том, что для визита Рогозина на предприятия Челябинской области был зафрахтован самолет Ту-134 и вертолет Ми-8. При этом утверждалось, что поездка «обошлась бюджету более чем в шесть миллионов рублей».