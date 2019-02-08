Пятница, 8 Февраля 2019 года
14:14:04 МСК

Новое здание ОВД появится в столичном районе Ростокино в 2019 году

Общество

Также планируется завершить строительство здания райотдела полиции в посёлке Коммунарка Новой Москвы

Москва, 8 февраля 2019, 14:13 — REGNUM  Новое здание ОВД планируется ввести в эксплуатацию в московском районе Ростокино в 2019 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

Ввод объекта намечен на четвёртый квартал текущего года. Сейчас строители завершают отделочные и фасадные работы.

«В частности, в 2019 году планируется завершить строительство зданий райотделов полиции в районах Ростокино, Очаково-Матвеевское и РУВД в поселке Коммунарка Новой Москвы», — добавил Бочкарёв.

В новом здании в Ростокино расположится входная группа с вестибюлем, зоной ожидания для приёма граждан, служебные и производственные помещения, зал собраний на 94 мест.

Также в здании появятся спортзал, помещения тира, будет оборудована встроенная наземная автостоянка на семь машиномест и помещения инженерно-технического оснащения здания.

Напомним, как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие годы в столице будет реализована программа строительства около 20 зданий районных отделов внутренних дел.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Градостроительная политика мэрии Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить