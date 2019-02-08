Новое здание ОВД появится в столичном районе Ростокино в 2019 году

Москва, , 14:13 — REGNUM Новое здание ОВД планируется ввести в эксплуатацию в московском районе Ростокино в 2019 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

Ввод объекта намечен на четвёртый квартал текущего года. Сейчас строители завершают отделочные и фасадные работы.

«В частности, в 2019 году планируется завершить строительство зданий райотделов полиции в районах Ростокино, Очаково-Матвеевское и РУВД в поселке Коммунарка Новой Москвы», — добавил Бочкарёв.

В новом здании в Ростокино расположится входная группа с вестибюлем, зоной ожидания для приёма граждан, служебные и производственные помещения, зал собраний на 94 мест.

Также в здании появятся спортзал, помещения тира, будет оборудована встроенная наземная автостоянка на семь машиномест и помещения инженерно-технического оснащения здания.

Напомним, как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшие годы в столице будет реализована программа строительства около 20 зданий районных отделов внутренних дел.