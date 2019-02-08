Разработчики сервиса Spotify будут удалять аккаунты некоторых пользователей

Стокгольм, , 14:01 — REGNUM За использование пользователями блокировщика рекламы Spotify станет удалять их аккаунты, 8 февраля сообщается на сайте ixbt.com.

В обновленных условиях предоставления своего сервиса пользователям Spotify включил пункт о том, что компания будет удалять учетные записи пользователей, которые задействуют блокировщики рекламы или другие способы ее отключения.

За нарушение данного пункта, учетные записи пользователей Spotify будут отключаться после 1 марта, когда вступят в силу новые правила. Отмечается, что премиальные аккаунты платных подписчиков сюда не входят, так как сервис отображает рекламу только для бесплатных подписчиков.

Ранее компания заявила, что сейчас в сервисе 207 млн активных ежемесячных пользователей, включая 96 млн платных подписчиков. Кроме того, впервые с момента основания в 2008 году компания получила прибыль.

Напомним, в прошлом году более 2 млн пользователей (2% бесплатных подписчиков) использовали в Spotify блокировщики рекламы.

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