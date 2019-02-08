Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Курске

Курск, , 13:51 — REGNUM В Курске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили на территории бывшего школьного стадиона, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Проект обошёлся в 100 млн рублей, и оплатили работы почти поровну из трёх бюджетов: федерального, областного и местного.

В двухэтажном здании три спортзала, один из которых с трибунами на 162 места. Теперь это база для городской детско-юношеской школы бокса. В ней занимаются 400 человек.

«О таком зале мы могли только мечтать, — сказал воспитанник «ДЮСШ бокса» г. Курска. — Мы смотрели фильмы, у всех спортсменов-профессионалов есть такие залы, а теперь он и у нас есть. Это воплощение мечты у нас».

Для спортсменов, которые занимаются лёгкой атлетикой и футболом, рядом с комплексом оборудовали игровое поле с искусственным газоном и четыре легкоатлетические дорожки.