За взятки от заключённых экс-начальника пермской колонии ждёт суд

Чусовой, Пермский край, , 13:51 — REGNUM В Пермском крае бывшего начальника исправительный колонии обвинили во взяточничестве. Ему инкриминируют шесть преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным следствия, находясь в должности начальника исправительный колонии, фигурант уголовного дела получил от заключённых более 200 тысяч рублей. За денежное вознаграждение предоставлялись длительные свидания, послабление режима содержания, возможность пользования сотовой связью, освобождение от дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, это не единственный случай, когда не рядовых сотрудников режимного учреждения обвиняют во взяточничестве. В январе 2019 года начальник отдела безопасности колонии строгого режима на протяжении двух лет (в 2017 и 2018 годах) получал взятки от заключённых за лояльное к ним отношение. Сумма взяток составила не менее 85 тысяч рублей. Суд приговорил фигуранта к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы.

По данным надзорного ведомства, за 2018 год на территории региона зафиксировано 28 преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ «Получение взятки». В суд направлены уголовные дела о 24 преступлениях названной категории.