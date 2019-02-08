Злоумышленники отравили эвкалиптовые деревья в Новой Зеландии

Веллингтон, , 13:52 — REGNUM В Новой Зеландии вандалы отравили три больших эвкалиптовых дерева в заповедной зоне Кинмонт города Отаго. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство Otago Daily Times.

Независимое расследование показало, что деревья были намерено подпилены и отравлены злоумышленниками.

Местные жители обеспокоены и возмущены подобным поведением: эвкалиптовые деревья представляют большую ценность для их города, а также являются ключевой особенностью заповедной территории.

Сейчас деревья не представляют угрозы для посетителей заповедника или участников дорожного движения на соседнем шоссе. Однако ожидается, что городские службы в течение нескольких недель выкопают погибшие растения и посадят на их месте новые. На сегодняшний день уже ведутся подготовительные работы по благоустройству территории. На время благоустройства территория заповедника будет закрыта для посещения.