Пятница, 8 Февраля 2019 года
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Злоумышленники отравили эвкалиптовые деревья в Новой Зеландии

Общество

Деревья представляли собой большую ценность для заповедника Кинмонт

Веллингтон, 8 февраля 2019, 13:52 — REGNUM  В Новой Зеландии вандалы отравили три больших эвкалиптовых дерева в заповедной зоне Кинмонт города Отаго. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство Otago Daily Times.

Независимое расследование показало, что деревья были намерено подпилены и отравлены злоумышленниками.

Местные жители обеспокоены и возмущены подобным поведением: эвкалиптовые деревья представляют большую ценность для их города, а также являются ключевой особенностью заповедной территории.

Сейчас деревья не представляют угрозы для посетителей заповедника или участников дорожного движения на соседнем шоссе. Однако ожидается, что городские службы в течение нескольких недель выкопают погибшие растения и посадят на их месте новые. На сегодняшний день уже ведутся подготовительные работы по благоустройству территории. На время благоустройства территория заповедника будет закрыта для посещения.

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Зарубежная хроника
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