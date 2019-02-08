Эксперты выявили самый токсичный детский порошок

Москва, , 13:46 — REGNUM Ни один из стиральных порошков, который проверили специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», нельзя назвать безопасным. По критериям эффективности и безопасности для здоровья оценивались семь брендов стиральных порошков — «Миф», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/"Наша семья», «Биолан» и AOS/"Я родился».

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Проверку по основному критерию на токсичность не прошёл ни один образец. Согласно действующим нормам, этот показатель регулирует только производство порошков для детского белья, однако для остальных он имеет не менее важное значение. Как уточняют специалисты, в норме индекс токсичности не должен выходить за границы диапазона 70% — 120%. Похвастаться соответствием заявленным показателям не смог ни один из тестируемых порошков.

Как ни странно, худший результат по присутствию поверхностно-активных веществ (ПАВ) в воде после полоскания показал детский порошок AOS/"Я родился» — 47 миллиграмм ПАВ на литр воды. Наименьшее количество — 13 миллиграмм на литр — показали порошки «Миф», BiMAX, Clean OK/"Наша семья».

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AOS/"Я родился» (66 баллов) оказался и худшим по качеству устранения загрязнений. Лучше всего пятна и грязь отстирывают «Миф» (75 баллов), BiMAX (74балла) и Sorti (73 балла).

За худший показатель токсичности продукция бренда AOS/"Я родился» была внесена в чёрный список.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабное исследования качества стиральных порошков специалисты Роскачества проводили в начале 2018 года. Всего для проверки было взято 31 наименование продукции самых известных брендов, таких как Ariel, Dosia, Persil, Tide, «Миф» и других. Согласно результатам, обнародованным в марте прошлого года, большинство порошков пригодны для стирки, но среди них не оказалось ни одного идеального, который бы отстирывал все пятна на цветном белье. Несмотря на то, что по существующим нормативам не было выявлено ни одного нарушения в качестве порошка, только 29 товаров были признаны качественными и безопасными.

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