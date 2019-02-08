Топ-менеджеры Hyundai посетили Северную Корею

Сеул, , 15:20 — REGNUM Министерство объединения Республики Корея одобрило визит делегации от конгломерата Hyundai Group в Северную Корею. Поездка бизнесменов приурочена к 20-летнему юбилея филиала компании в КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В Северную Корею 8 февраля отправились 22 человека. В ходе визита прошла праздничная церемония на курорте в горах Кымган на восточном побережье КНДР неподалёку от границы с Южной Кореей.

Hyundai Asan — является подразделением головной компании, которое занималось развитием туризма. Компания работала с 1998 по 2008 год, когда её деятельность прекратилась из-за убийства туриста северокорейскими пограничниками.

Ранее в своей новогодней речи к возобновлению совместных экономических и туристических проектов призвал лидер КНДР Ким Чен Ын. Однако до сих пор заметного прогресса добиться не удалось из-за жесткого санкционного режима, установленного Советом Безопасности ООН.