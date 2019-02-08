В южнокорейском городе Седжон улучшается инфрастурктура

Седжон, Южная Корея, , 13:41 — REGNUM Согласно Национальному агентству по городскому строительству (National Agency for Administrative City Construction), по состоянию на конец 2018 года количество заведений, удовлетворяющих потребности горожан в повседневной жизни, в городе Седжон увеличилось до 3,631. Об этом сообщает Hankook Ilbo.

Известно, что количество заведений увеличилось на 22% (643) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно агентству по городскому строительству, в городе на 31% увеличилось количество учебных заведений, на 29% заведений общественного питания, на 27% — пекарен и на 18% — больниц.

Среди заведений общественного питания, 240 заведений насчитывается в районе Насодон, 222 заведения в районе Тододон, 190 заведений и 48 кафеен в районе Оджиндон.

Среди больниц, 35 клиник находится в районе Джочхондон и 30 клиник в районе Насондон, 28 клиник в Арымдон.

Что касается учебных заведений, то в районе Арымдон насчитывается 114 учебных заведений, в том числе международных школ и школ науки и творчества.