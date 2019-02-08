Пятница, 8 Февраля 2019 года
13:25:04 МСК

Осуждённые колонии в калужских Сухиничах постигают азы церковного пения

Общество

В этом им помогают священнослужители Свято-Введенской Оптиной пустыни

Сухиничи, Калужская область, 8 февраля 2019, 13:24 — REGNUM  Осужденные исправительной колонии общего режима №-5 в калужских Сухиничах в рамках кружка церковного пения при храме Всех святых в земле Российской просиявших, возведенном на территории пенитенциарного учреждения, осваивают азы певческого искусства.

Как сообщила 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, уже не первый год при храме проводятся службы под духовное песнопение осужденных. В этом им помогают священнослужители Свято-Введенской Оптиной пустыни. Важную роль в создании кружка церковного песнопения сыграл его организатор и преподаватель, хормейстер Алексей Петров.

Занятия кружка посещают осужденные, имеющие хорошие голоса и слух. Православные осужденные также активно принимают участие и в жизни приходской общины.

«Богослужения, проводимые в храме колонии, нередко посещают осужденные, которые ещё плохо разбираются в религиозных традициях. Однако именно церковное хоровое пение помогает людям, лишенным свободы, ощутить действие благодатной молитвы, её суть, и тем самым приобщиться к таинству церковной жизни», — считает Ирина Бегунова.

Церковное хоровое пение является составной частью молитвенного собрания и представляет собой совместную молитву всех участвующих в церковной службе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить