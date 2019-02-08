В ДР Конго не прекращаются забастовки и митинги

Киншаса, , 13:44 — REGNUM Новый президент ДРК (Демократическая Республика Конго) Феликс Чисекеди сразу же после своего избрания вынужден противостоять забастовочному движению в стране: государственные служащие страны требуют повышение зарплаты. К ним намеревается присоединиться и местная национальная радиовещательная компания, которая также требует отстранения с должности их директора.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, демонстрации и забастовки, в ходе которых участники требовали улучшения условий жизни, начались уже через три дня после церемонии инаугурации Феликса Чисекеди. В городе Лубумбаши, втором самом крупном городе в ДРК, студенты местного университета вышли на демонстрацию, требуя лучшего водо‑ и электроснабжения в здания учебного заведения. Полиция разогнала демонстрантов при помощи огнестрельного оружия, застрелив троих человек.

В городе Киншаса работники общественной автобусной компании вышли на демонстрации с требованием отстранения директора организации в связи с его неумелым руководством. Президент ДРК без промедления выполнил просьбу граждан и сместил Мишеля Кирумбу, директора автобусной компании, с поста. С таким же требованием вышли на улицы и работники железнодорожной компании.

Забастовку угрожают устроить работники национальной телевизионной и радиовещательной компании. Впервые журналисты собираются бойкотировать на национальном телевидении. Как сообщает, Рене Калонда, глава профсоюза национальной телевизионной и радиовещательной компании, работники начнут забастовку на следующей неделе, их основной целью является смещение руководства организации.