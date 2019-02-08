Жителю Приангарья пришлось идти в суд из-за буквы «ё»

Иркутск, , 13:21 — REGNUM Буква «ё» привела в суд жителя Иркутска. Только там смогли подтвердить, что полученные им дипломы об окончании института физической культуры и Академии МВД СССР не являются подделкой.

«В судебном заседании установлено, что в 1981 и 1988 годах Ковалёвым получены дипломы на имя Ковалева. Написание фамилии в указанных документах через букву «Е» было связано с тем, что на тот момент именно таким образом она была указана в паспорте», — пояснили в Кировском районном суде Иркутска.

Проблемы с трудоустройством и подтверждением наличия квалификации, как выяснилось, начались после того, как в 2014 году иркутянину выдали паспорт гражданина России, в котором его фамилия написана через «ё».

"Выслушав заявителя, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, суд пришёл к выводу, что имеются расхождения в указании фамилии в документах, удостоверяющих личность заявителя, и в дипломах, то есть дипломы не подтверждают наличие полученного образования у лица, указанного в паспорте, в связи с чем могут быть препятствия в подтверждении наличия образования. На основании вышеизложенного, суд вынес решение об удовлетворении заявления, факт принадлежности Ковалёву дипломов установлен», — сказано в официальном сообщении суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года аналогичная конфликтная ситуация с путаницей букв «е» и «ё» в документах возникла в Калининграде. После вмешательства СМИ, Пенсионный фонд России предоставил Татьяне Каспер (прежняя фамилия Фёдорова) право получить материнский капитал. Дело в том, что в свидетельстве о рождении ребёнка значилась фамилия Федоров, а сама мать записана по паспорту как Фёдорова. Полгода женщина пыталась добиться справедливости, а затем подала иск в суд.

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