Пятница, 8 Февраля 2019 года
13:30:18 МСК

Названа причина происшествия с самолётом из Тюмени в «Домодедово»

Общество

На работу аэропорта инцидент не повлиял

Названа причина происшествия с самолётом из Тюмени в «Домодедово»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Домодедово

Москва, 8 февраля 2019, 13:16 — REGNUM  Следователи назвали предварительную причину инцидента, который произошёл с самолётом рейса Тюмень — Москва в международном столичном аэропорту «Домодедово». По информации московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, происшествие спровоцировал лёд на рулёжной дорожке.

Читайте также: Самолёт из Тюмени врезался в столб в аэропорту «Домодедово»

Экипаж воздушного судна, потеряв управление, пытался предотвратить столкновение с мачтой освещения, однако безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, прибывший из Тюмени в Москву, вечером 6 февраля 2019 года в аэропорту «Домодедово» врезался в фонарный столб. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа (всего на борту находилось 63 человека) не пострадал. У воздушного судна повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Проводится доследственная проверка.

Добавим, что на работу аэропорта инцидент не повлиял.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить