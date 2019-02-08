Бывший глава «Таджпромбанка» вернул банку средства имуществом

Душанбе, , 13:56 — REGNUM «Таджпромбанк» вернул 100 млн сомони ($10,6 млн) в виде имущества бывшего главы банка Джамшеда Зиёе, который в настоящее время находится под следствием. Об этом заявил глава Национального банка республики Джамшед Нурмухаммадзода, сообщает 8 февраля агентство «ТаджикТА».

Глава финансового регулятора отметил, что деньги, вырученные с аукциона по продажи имущества Зиёе, будут направлены на выполнение обязательств банка перед населением.

Нурмухаммадзода добавил, что в настоящее время обязательства «Таджпромбанка» составляют 59 млн сомони ($6,27 млн).

Напомним, 7 февраля глава временной администрации «Таджпромбанка» Такдир Шарипов заявил, что банк предлагает клиентам вернуть свои средства имуществом, однако многие вкладчики потребовали вернуть свои средства деньгами.

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