В Махачкале горожане призывают бойкотировать алчных перевозчиков

Махачкала, , 13:20 — REGNUM Активные пользователи дагестанского сегмента социальных сетей призывают жителей Махачкалы сплотиться против перевозчиков, увеличивших стоимость проезда в маршрутном такси. Людей просят бойкотировать микроавтобусы нового образца, проезд в которых поднялся с 17 до 23 рублей, и ездить на ГАЗелях, передаёт 8 января корреспондент ИА REGNUM.

Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте уже третью неделю остаётся одной из наиболее бурно обсуждаемых тем среди горожан. Напомним, изначально было объявлено об увеличении стоимости проезда во всех городских троллейбусах с 10 до 13 рублей и в автобусах по маршруту Махачкала — Каспийск с 13 до 15 рублей. Объяснялось подорожание повышением цен на топливо. Тогда же в управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства столицы Дагестана заверили, что тариф во внутригородских маршрутных такси остается на уровне 17 рублей.

Однако уже спустя несколько дней на некоторых маршрутках появились объявления о повышении стоимости проезда до 23 рублей, а на микроавтобусах Махачкала — Ленинкент (пригородный посёлок) и вовсе на семь рублей — с 23 до 30. Всё это привело не только к возмущениям горожан в социальных сетях, но и к двум несанкционированным акциям протеста. Примечательно, что против повышения цен выступают и водители общественного транспорта.

Экс-врио главы города Мурад Алиев также заявил, что администрация муниципалитета категорически против таких изменений. Были направлены письма в адрес прокуратуры, налоговой и трудовой инспекций, полиции и антимонопольной службы с просьбой проверить обоснованность повышения тарифов.

Стоимость проезда на сегодняшний день поднята в большинстве маршрутных такси Махачкалы, а не только в микроавтобусах, поступивших в регион недавно, как пишут призывающие к бойкоту. Загвоздка в том, что в городе действует нерегулируемый тариф. Цены определяют сами перевозчики. Ни мэрия города, ни руководство республики не имеют полномочий на вмешательство в тарифы. Единственное, что может помешать компаниям — выявление надзорными органами факта необоснованности увеличения цен.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев, сегодня внутригородские маршрутные линии Махачкалы распределены между восемью перевозчиками. По его словам, инициатором увеличения тарифов выступило АО «Третий парк» (Санкт-Петербург), которому принадлежит линия Махачкала — Ленинкент.

Идею поддержали ещё пять перевозчиков, и лишь два из них оставили стоимость на отметке 17 рублей. Собеседник добавил, что на сегодняшний день проверку по обращению мэрии города проводит УФАС Дагестана. О действиях других надзорных органов пока не известно.

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