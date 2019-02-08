Не платила алименты: многодетная челябинка отправлена в колонию

Миасс, Челябинская область, , 13:13 — REGNUM 40-летняя жительница южноуральского города Миасса отправлена в колонию-поселение на шесть месяцев. Ранее суд признал её виновной в неуплате алиментов на содержание своих троих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в челябинском областном управлении ФССП.

В разное время у неё родились три дочери. Старшая в 2018 году достигла совершеннолетия. Но по причине злоупотребления алкоголем её лишили прав на детей, а самих детей поместили в приюты. Первое исполнительное производство о взыскании алиментов на неё завели в 2010 году.

В 2017 году суд признал её виновной по статье 157 УК России, предусматривающей наказание за неуплату алиментов, и отправил на принудительные работы. После отбытия наказания ситуация не улучшилась. Итогом стал очередной приговор — уже на шесть месяцев колонии-поселения.

Тем временем размер её долга перед дочерьми превышает 700 тысяч рублей. Взыскать деньги приставы пока не смогли.