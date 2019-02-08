Управление по делам беженцев ООН попросило прощения у президента Танзании

Додома, , 14:23 — REGNUM Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди попросил прощения у президента Танзании Джона Магуфули за недавно произошедший ввоз контейнеров с одеждой для беженцев похожей на форму вооруженных сил Танзании.

Гранди попросил прощение в резиденции президента в городе Дар-эс-Салам во время переговоров с главой государства Джоном Магуфули.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, 10 января 2019 года комитет защиты и безопасности района Кибондо в области Кигома обнаружил 1947 военных форм в лагере для беженцев.

Несмотря на то, что одежда была сожжена, комиссар пообещал Магуфули, что такого больше не повторится.

«Японская компания предоставила форму для наших сотрудников, к сожалению, одежда была схожа с военной формой вооруженных сил Танзании, мы хотели раздать одежду в районах, где наша организация помогает беженцам», — отметил Гранди.

«Это ошибка, которую мы не хотели совершать, и я хочу заверить, что такого больше не произойдет», — подчеркнул Верховный комиссар ООН.

Президент Танзании поблагодарил комиссара за принесение извинений и выразил надежду на то, что подобных инцидентов не произойдет впредь.

Также Магуфули уверил, что правительство Танзании будет по-прежнему развивать сотрудничество с управлением ООН по делам беженцев.

«На данный момент в нашей стране пребывает 350 000 беженцев в различных районах, 40 000 из них — из Бурунди, им было предоставлено убежище, все они имеют доступ к социальным услугам и инфраструктуре наравне с гражданами Танзании», — добавил президент.