Водители Северной Осетии любят поговорить по телефону и превышают скорость

Владикавказ, , 13:11 — REGNUM Водители Северной Осетии больше других в России любят поговорить по телефону за рулем и при этом нарушают скоростной режим. Республика вошла в тройку антилидеров по числу случаев превышения скорости в момент разговора по телефону.

Рейтинг субъектов-нарушителей составлен на основании исследования института риска компании «АльфаСтрахование» и компании Raxel Telematics. В него вошли 15 самых аварийных городов России. Возглавила список Тверская область, где водители в среднем превышают скорость в момент использования телефона на протяжении 8,23% пути. Вторым в этом списке стала Смоленская область с результатом 7,07%.

На третьем месте расположилась Северная Осетия, в ней процент пробега с превышением скорости в момент использования телефона составил 4,92%.

Стоит отметить, что по данным управления ГИБДД РСО-Алании, в 2018 году в республике увеличилось количество ДТП. За 11 месяцев их произошло 765, что на 17,7% больше, чем в 2017 году. Самыми распространенными причинами аварий стали превышение скорости, выезд на «встречку» и непредоставление преимущества при движении по трассе, сообщил начальник УГИБДД Айвар Хуадонов.