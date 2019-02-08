Тёплая погода пробудила от спячки енотов Московского зоопарка

Москва, , 13:10 — REGNUM В Московском зоопарке еноты-полоскуны пробудились от спячки из-за оттепели, сообщили 8 февраля на странице зоопарка в Facebook.

«Мирно дремавшие в своем уютном и теплом домике звери вышли на улицу, чтобы немного побродить, осмотреть владенья и, конечно же, подкрепиться», — говорится в сообщении.

В зоопарке отмечают, что енотам свойственно просыпаться зимой во время оттепели. Если животное понимает, что весна ещё не наступила, то засыпает вновь.

По прогнозу синоптиков, вскоре погода в Москве сменится на морозную, поэтому полного пробуждения зверьков ждать пока не стоит.

В зоосаде также отмечают, что сурки, в отличие от енотов, спят крепко и теряют за зиму до 30% массы тела.

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